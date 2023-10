Twój szef to idiota? Ten serial jest dla Ciebie. "The Office PL" wraca z trzecim sezonem

– Writer's room to cały czas świeży temat w polskim świecie serialowym. Zaczynamy od pracy zespołowej nad najważniejszymi elementami, ale poszczególne odcinki piszemy indywidualnie. Najpierw musimy wymyślić, o czym będzie sezon. Co będzie się działo z Kropliczanką oraz z głównymi bohaterami. (...) W tym celu spotykamy się i gadamy o wszystkim, tylko nie o tym, o czym powinniśmy – o KSW, UFC czy filmach, serialach, które ostatnio widzieliśmy. Ale w końcu powstaje storyline sezonu. Kiedy wiemy już, do czego dążymy w danych odcinkach na takiej szerszej płaszczyźnie, wtedy możemy powymyślać historie już konkretnie do odcinków.