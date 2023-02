Vanessa Aleksander: "Nie warto umierać w imię sztuki"

Wielokrotnie mówiłam o tym, że nie warto umierać czy tracić swojego zdrowia psychicznego i fizycznego w imię sztuki. Dlatego chciałabym, żebyśmy wszyscy jako środowisko zrozumieli, że nasza praca to tylko zawód. Jeśli ktoś chce go traktować priorytetowo, to powinien zawsze mieć na uwadze swoje zdrowie. Oczywiście, szalenie pociągają mnie zmiany fizyczne, solidne przygotowanie do roli z psychologiem czy terapeutą, ale w bezpieczny sposób, który nie dopuści do tego, że gubimy się w realnym życiu.