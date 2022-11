W "The Office PL" nie mają hamulców. Żartują i ze Smoleńska, i z papieża

W pierwszym odcinki Michał usilnie próbuje świętować swoje 15-lecie w firmie. Standardowo ma pecha, bo nikt nie ma ochoty z nim imprezować. Tym bardziej, że cała ekipa zaproszona jest na parapetówkę Marzeny - nowej pracownicy (granej przez Darię Widawską). Marzena to postać nietuzinkowa, lubi zaszaleć, czyli dodać podwójną porcję kawy do tiramisu, co sprawia, że nie śpi do 22. Lubi i zażartować, jak wtedy, gdy przynosi pudełko faworków do pracy i śmieje się z kolegą, że to dieta pudełkowa. Marzena podkochuje się w Darku (Adam Woronowicz), wysyłając bardzo subtelne sygnały do sąsiada z biurka obok. Ale Darka nie tak łatwo oczarować.