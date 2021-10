"The Office PL" Canal +, czyli niepotrzebny lament [RECENZJA]

Twórcy oparli się pokusie próby skopiowania ich jeden do jednego z amerykańskiej wersji. Ale mamy polskiego szefa (w tej roli Piotr Polak), który ma przypominać legendarnego Michaela Scotta swoim egocentryzmem i tym, że nie wiadomo, czy się go kocha, czy jednak nienawidzi. To najtrudniejsze zadanie w tej układance i Polak może sam sobie pogratulować i z dumą nosić kubek "Najlepszy szef", bo wykonał je najlepiej, jak to było w polskiej wersji możliwe. Najbardziej znanym aktorem w obsadzie jest Adam Woronicz, grający najstarszego, konserwatywnego biurokratę, który wzywa policję na służbową imprezę we własnym biurze. Scenarzyści od zera stworzyli postać Sylwii (Vanessa Aleksander), z którą Michał rywalizuje o uwagę współpracowników, i wydaje się ona najsłabszym ogniwem w tym łańcuchu charakterów.