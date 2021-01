Ten serial widzowie oglądali przez prawie 58 milionów minut w 2020 roku!

Lockdown, który spadł na cały świat w marcu, spowodował, że platformy streamingowe przeżywały prawdziwy rozkwit. Właśnie zbadano, co widzowie oglądali na nich najdłużej. Ten serial jest dostępny także w Polsce!

Hitem początku lockdownu, gdy jedynym rozwiązaniem wydawało się cierpliwe siedzenie w domu, był "Król Tygrysów" Netfliksa. Jednak rok pełen napięć, zagrożeń i niepewności odbił się na wszystkich ludziach, którzy na ekranach poszukiwali ukojenia.

Nic dziwnego, że w trudnym czasie sięgnęli po to, co dobrze znali. Jak informuje portal Wirtualnemedia.pl, Nielsen (amerykańska firma zajmująca się danymi i pomiarami rynku) opublikował ranking najpopularniejszych produkcji dostępnych na różnych platformach (nie tylko Netfliksie, ale także HBO, Amazonie, Hulu, Apple TV+, Disney+ i innych). Chodziło o porównanie czynnika watchime, czyli ciągłego czasu oglądania danego tytułu.

"Okazuje się, że widzowie najchętniej oglądają to, co już znają. Kultowy mockument "The Office" ("Biuro"), nadawany w telewizji NBC w latach 2005-2013, był oglądany łącznie przez 57,1 mld minut" - czytamy.

"The Office", czy też po polsku "Biuro" to tzw. mockument - czyli parodia dokumentu. Bohaterowie serialu mówią wprost do kamery, jakby brali udział w nagraniu dokumentu na temat ich firmy. Wielokrotnie nagradzany serial doczekał się aż 10 sezonów i milionów fanów na całym świecie. Dzięki niemu popularność zyskali Steve Carell, John Krasinski czy Ed Helms.

To serial kultowy dla widzów na całym świecie, żarty, powiedzenia i postaci są dziś częścią popkultury

Serial "Biuro" dostępny jest na Amazon Prime, można go także oglądać w polskiej telewizji na Fox Comedy.

Całe top 10 seriali licencjonowanych w rankingu Nielsena:

1. Biuro (57,1 mld)

2. Chirurdzy (39,4 mld)

3. Zabójcze umysły (35,4 mld)

4. NCIS (28,1 mld)

5. Schitt’s Creek (23,8 mld)

6. Supernatural (20,3 mld)

7. Shameless (18,2 mld)

8. Jess i chłopaki (14,6 mld)

9. Czarna lista (14,5 mld)

10. Pamiętniki wampirów (14,1 mld)

Co ciekawe, w zestawieniu najdłużej streamowanych filmów znajdują się... niemal same animacje z "Kraina lodu" na pierwszym miejscu.

TOP 10 - filmy w streamingu

1. Kraina lodu 2 (14,9 mld)

2. Vaiana: Skarb oceanu (10,5 mld)

3. Sekretne życie zwierzaków 2 (9,1 mld)

4. Naprzód (8,4 mld)

5. Grinch (6,2 mld)

6. Hamilton (6,1 mld)

7. Śledztwo Spensera (5,4 mld)

8. Aladyn (2019) (5,1 mld)

9. Toy Story 4 (4,4 mld)

10. Zootopia (4,4 mld)

The Office US - Best Moments - ALL SEASONS