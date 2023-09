Belfer wrócił po latach. Maciej Stuhr: nie chciałem odmładzać go na siłę

U Pawła ostatnimi czasy sporo wydarzyło. Byliśmy świadkami, jak umierali wokół niego ludzie, jak doświadczał kolejnych traum. No i w końcu - w trzecim sezonie zastajemy go w więzieniu, z którego później wychodzi. Pomyślałem przy pracy nad rolą, że jeśli facet naprawdę to przeżył, to musiało się to na nim odcisnąć. Nie chciałem go odmładzać na siłę, starać się, żeby wyglądał jak najlepiej. Trochę przytyłem, trochę przerzedziła mi się czupryna. Zależało mi na tym, żeby pokazać ten upływ czasu i to, że życie naprawdę go przeczołgało.