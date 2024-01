TVP zrezygnowała z programu Anity Gargas. Reżyserka trafi do TV Republika?

- Anita Gargas należy do założycieli Telewizji Republika, więc to oczywiste, że będziemy współpracować. Generalnie jest u nas miejsce dla każdego, kto ma poczucie misji, reszta jest do uzgodnienia: [...] koszty, czas antenowy, promocja. Myślę, że więcej będziemy mogli powiedzieć w ciągu kilkudziesięciu godzin - powiedział portalowi redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz.