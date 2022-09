TVP znów zorganizuje "Sylwestra Marzeń". Ale na szczegóły za wcześnie

Nowy prezes TVP dopiero co objął stanowisko, a już wdraża spore zmiany w kwestii programowej. Wiadomym jest, że prezentuje zgoła inne podejście do rozrywki co Jacek Kurski, a przede wszystkim do widowisk organizowanych przy każdej okazji. Mówi się o tym, że Mateusz Matyskowicz znacznie okroi częstotliwość tego typu imprez. Dowodem na to była decyzja o rezygnacji z organizowania koncertu z okazji otwarcia przekopu Mierzei Wiślanej.