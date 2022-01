Sylwester wyprany z emocji. TVP i Polsat zaserwowały odgrzewany kotlet

Obie stacje postawiły na widowiskowe występy. W Polsacie bawiliśmy się głównie w rytmach disco i pop. Na scenie stanęły m.in. Beata Kozidrak, Doda czy Ewelina Lisowska, by wykonać swoje największe przeboje. Nie zabrakło "Co mi panie dasz" czy "Dżagi". Oprócz polskich gwiazd pojawiły się też zagraniczne, jak Danzel czy Liz Mitchell z Boney M. Dominowała muzyka taneczna. Ale najciekawszy występ wieczoru należał do Michała Szpaka. Wykonał piosenkę "Pocałunek ognia" Violetty Villas. Ale jego występ nie sprowadził się do wykonania utworu. Bowiem Szpak wcielił się w diwę. Włosy, makijaż i kostium nawiązywały do stylu Villas. W połączeniu z ciekawym wokalem robiło to wrażenie.