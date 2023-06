TVP "uśmierciła" ją w Opolu. Teraz zaprasza do programu

Borusiewicz ułożyła sobie życie w Szwecji, gdzie początkowo w ogóle nie zajmowała się muzyką (pracowała z dziećmi, wykładała pedagogikę). I choć mówi, że "Polska to jej kraj, a Szwecja – miejsce zamieszkania", to nie zamierza wracać do ojczyzny. Wyznała też, że gdyby dzisiaj mieszkała w Polsce i miała wystąpić w Opolu, to by tego nie zrobiła, bo "nie akceptuje tych pisowskich nagonek i nakazów", które w jej przekonaniu dotknęły także festiwal.