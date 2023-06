Opole traci widzów. Liczby mówią same za siebie

Jubileuszowy festiwal w Opolu przeszedł do historii. 60 edycja miała być wielką fetą, w której wykonawcy będą wspominać największych artystów polskiej piosenki i największe przeboje, które przez lata płynęły z tej sceny. Tak faktycznie było, choć oglądający wskazywali w sieci, że to nie jest już ten sam festiwal, co za czasów jego świetności.