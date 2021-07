Rada programowa TVP przejęła się słowami Tuska. Zlecą ekspertyzę?

Tusk nie ukrywa swojego krytycznego stosunku do Telewizji Polskiej. - Ludzie potrzebują w Polsce rzetelnej informacji i trzeba zrobić wszystko, żeby tego typu zwyrodnienia, jak dzisiaj TVP Info czy telewizja publiczna zmieniły zasadniczo swój charakter. Nie zastanawiałem się jeszcze nad samym postulatem likwidacji TVP Info, ale oczywiście sama ta stacja robi wszystko, żeby to uzasadnić - powiedział na jednej z konferencji prasowych. Dodał, że jest "przekonany, że źle się skończy" nagonka na niego i jego rodzinę, podobnie jak miało to miejsce w przypadku prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.