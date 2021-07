Przez pół dnia oglądałem TVP Info. Donald Tusk wychodzi mi uszami

Powiedzieć, że Donald Tusk był źródłem najważniejszych tematów dla dziennikarzy TVP Info, to za mało. Przez pół dnia w absolutnie wszystkich programach (poza wspomnianym, kilkuminutowym "Agrobiznesem") tej stacji powtarzano w kółko te same kwestie, wykorzystywano te same nagrania archiwalnych wypowiedzi, a jedyne, co się zmieniało, to komentatorzy i prezenterzy.