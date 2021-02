"TVP Info to najlepsza telewizja na świecie". To naprawdę padło w "Wiadomościach"

Dwa dni po ogólnopolskiej akcji "Media bez wyboru", Telewizja Publiczna, która nie wzięła w niej udziału, postawiła siebie w roli obrońcy mediów i pluralizmu, jako podstawy demokracji . "Telewizja Polska rusza ze specjalną akcją w obronie wolności słowa. To odpowiedź na coraz częstsze ataki na dziennikarzy mediów publicznych i zapowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej dotyczące likwidacji TVP Info oraz wszelkich informacji i publicystyki w TVP" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu na stronie TVP Info.

W związku z tym uruchomiono infolinię pod numerem (22) 50 70 410 oraz skrzynkę mailową wolnoscslowa@tvp.pl. To tam można dzwonić lub pisać, wyrażając swoje poparcie. I jaki się okazuje, widzowie TVP skorzystali z tej możliwości. W sobotnim wieczornym wydaniu "Wiadomości" Michał Adamczyk zapewnił, że "telefon z wyrazami poparcia dzwoni praktycznie bez przerwy!".

- Nikt nikogo nie wyrzuca ze studia, jak to ma miejsce w niektórych komercyjnych stacjach. Mówienie, że w imieniu walki o wolność słowa zamykamy jakąś TV, jest szczytem hipokryzji - mówi anonimowy mężczyzna.

- To, co proponuje opozycja, jest zamachem na demokrację. Nie można tego tolerować - mówi widz.

- Jestem przeciwko likwidacji TVP Info. To jest najlepsza telewizja na świecie. Bardzo was proszę, nie pozwólcie, aby zostało to zlikwidowane. Brońcie wszelkimi siłami!