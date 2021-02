TVP Info do likwidacji? Dudek: "Cóż z tego, że jest taki projekt. Nic z tego nie będzie"

Gościem programu "Newsroom" WP był prof. Antoni Dudek. Zapytany o projekt ustawy likwidującej TVP Info oraz zakazującej nadawania programów informacyjnych przez telewizję publiczną, powiedział: - Odpowiem panu brutalnie. Cóż z tego, że jest taki projekt, skoro w obecnym Sejmie nie ma większości, żeby go uchwalić. Ale puśćmy wodze fantazji. Wyobraźmy sobie na moment, że jednak PiS nie ma większości i projekt przechodzi przez Sejm i Senat, po czym wetuje go prezydent Duda. W związku z tym on nie przechodzi weta. Ale nawet gdyby jakaś większość była w stanie odrzucić weto sejmowe, to na końcu jest Trybunał Konstytucyjny, do którego ta ustawa będzie natychmiast zaskarżona. Dyspozycyjni sędziowie uznają, że likwidacja TVP Info jest niezgodna z art. 2. Konstytucji. Dudek podsumował pomysł: - Nic z tego nie będzie.

