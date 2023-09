TVP brutalnie o sytuacji na granicy. Damian Ukeje komentuje, inni odmówili

Co do występów w TVP to nie jest tak, że rozmawia się bezpośrednio z TVP, tylko z firmami produkującymi imprezy na zlecenie telewizji. To ludzie, którzy są na rynku od lat i gwarantują, że te wydarzenia będą dobrze przygotowane pod względem technicznym. Nie mam wpływu na to, co TVP wyemituje przed czy po moim występie.