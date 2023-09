Żołnierz-raper na koncercie TVP. Uderzył w Agnieszkę Holland

Jest to jawne nawiązanie do filmu Agnieszki Holland "Zielona granica" nagrodzonego na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Realizacja przedstawiająca historię dramatycznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej jest szczególnie niepopularna wśród TVP, a także polityków koalicji rządzącej. Taki atak na produkcję polskiej reżyserki przepuścił ostatnio Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości porównał film Holland do "filmów propagandowych III Rzeszy".