TVP atakowało Bodnara za "lekceważenie wiernych". Biuro RPO odpowiada na fake newsa

"Pięć lat obywatel wyznania zielonoświątkowego czeka na informację o Rzecznika Praw Obywatelskich. Gdyby należał do środowiska LBGT , otrzymałby odpowiedź w 24 godziny. To pokazuje, jak nierówno Adam Bodnar traktował i traktuje obywateli".

Biuro RPO sprostowało podaną w materiale TVP informację, jakoby skarżący nie zostali poinformowani przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich o podjętych w sprawie działaniach. Pod listem do Dyrektora oddziału TVP Opole podpisała się Magdalena Kuruś, Dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania BRPO.

Rzecz dotyczy wydarzeń sprzed 5 lat, które miały miejsce w Krapkowicach (woj. opolskie). Dokładnie 22 kwietnia 2016 r. do Starostwa w Krapkowicach wpłynął wniosek o utworzenie punktu katechetycznego, w którym prowadzone byłyby lekcje religii dla uczniów. Negatywna decyzja starosty zapadła dopiero 4 października 2016 r.

Pastorzy Centrum Chrześcijańskiego "Tylko Jezus" Kościoła Bożego w Krapkowicach, którzy starali się o utworzenie punktu katechetycznego, złożyli do RPO skargę na opieszałego starostę 15 września. Dwa miesiące później wysłali kolejną korespondencję adresowaną do Starosty Krapkowickiego i Wojewody Opolskiego, zaś Rzecznik otrzymał kopię tego listu "do wiadomości".