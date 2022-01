TVN7 wciąż bez przedłużonej koncesji. Lex TVN ma wrócić

- Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wetuję ją - powiedział Andrzej Duda 27 grudnia 2021 r. Oznaczało to, że projekt przepadł, bo koalicja nie ma głosów, by odrzucić weto. Walka TVN24 o koncesję trwała długie miesiące. W ostatnich tygodniach sprawa była wyjątkowo emocjonująca i przypominała polityczną batalię. Były masowe protesty, petycja podpisana przez ponad 2 mln obywateli i gorące debaty w sejmie. Po wecie prezydenta mówiło się, że PiS zajął się sprawą lex TVN, by przykryć inne palące tematy w polskim społeczeństwie, m.in. podwyżki cen gazu.