TVN ruszy z show o drag queen? W specjalnej roli Andrzej Seweryn

- Znani panowie, celebryci będą przebierać się za drag queen. Metamorfoza będzie kompletna. Chodzi o to, by widownia miała problem z rozpoznaniem uczestnika. W każdym odcinku ich metamorfozę będzie oceniało jury. Szefem jury został Andrzej Seweryn, który tak wiarygodnie zagrał drag queen w serialu Netflixa "Królowa". Był wymarzony do tej produkcji - zdradziła osoba z produkcji nowego show TVN.