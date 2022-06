Pierwsza taka produkcja Netfliksa. Baśń naznaczona tragedią

- To nie tylko szminka, rzęsy i peruka. To jest proces zmieniania mężczyzny w niby kobietę. Drag to performance, pokazywanie się na scenie. Największym wyzwaniem było to, by aktorowi, który nigdy wcześniej nie wcielał się w drag queen, dać komfort, żeby poczuł, o co w tym chodzi. Andrzej poczuł to od razu na pierwszej próbie – przyznaje. Jak mówi, najpiękniejsze w dragu jest to, że można pozwolić sobie na wszystko. Ale żeby miało to smak, trzeba współpracować z innymi pionami, żeby wymienić choćby kostiumografów i charakteryzatorów.