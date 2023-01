TVN podjął decyzję. "Prince Charming" już nie wróci

Program nie wszystkim jednak przypadł do gustu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kilkakrotnie przyglądała się produkcji po tym, jak zaczęły wpływać na nią skargi. Wszystko to niewątpliwie sprawiło, że przyszłość show stanęła pod znakiem zapytania. Choć pod koniec pierwszej edycji poinformowano o castingach do drugiej, długo nie wiadomo było, czy stacja w ogóle postanowi realizować drugą.