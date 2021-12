"Prince Charming". Jacek Jelonek zdradził pikantny szczegół. "Była konsumpcja"

- Nie wiem, czy to był jakiś znak, czy nie, ale jadąc tutaj, usłyszałem w radio piosenkę i jak zamknąłem oczy, to zobaczyłem oczy któregoś z was i poczułem takie ciepło w środku. Dotarło do mnie, że jeden z was jest bardzo blisko, aby ten mur rozbić - powiedział przed kamerami.