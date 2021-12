Kolejna para z "Prince Charming". Już nie muszą się ukrywać

- Hejt ze strony mojego ojca za całokształt, za to, że w ogóle byłem. To jest jedyna osoba, której nie jestem w stanie wybaczyć do dzisiaj. On mi powtarzał, że mnie nie kocha, że nie jestem jego... Nienawidzę starego, to jest jedyna osoba na świecie, której nienawidzę. Cały czas mam w głowie to, że nie jestem wystarczająco dobry - powiedział Oskar.