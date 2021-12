"Prince Charming". Zmysłowy masaż gejów. Nikt się nie spodziewał, jakie potem padnie wyznanie

- Wiadomo, my wyposzczeni w tej willi siedzimy, a tu rozebrany do gaci jeden z drugim i trzeba się dotykać, jak to w masażu od stóp po całe ciało. Wiadomo, że gdzieś tam cię ręką przesmyknie się porządniej lub mniej porządnie albo gdzieś tę rękę pod spodnie, pod majtki włoży i już na tym etapie masażu wiesz, czy dobrze łapie - wypalił Oskar.