"Taniec z gwiazdami". Jacek Jelonek o krok od 100 tys. zł. Powiedział, co zrobi w wygraną

- Bardzo nie lubię wybiegać w przyszłość. Żyję tym, co jest tu i teraz. Jeżeli będzie, to będę miał fajną gotówkę do wydania, a jeżeli nie będę miał, to nadal będę wygrany. Wakacje na 100%, ale 100 tysięcy na wakacje… W sumie można wydać - przyznał Jacek Jelonek w rozmowie z Jastrząb Post.