"Taniec z gwiazdami". Jacek Jelonek i Michael Danilczuk pierwszy raz tańczyli tak blisko siebie. Grabowski skwitował to jednoznacznie

Michael Danilczuk to szalenie utalentowany tancerz, który podbija nie tylko polskie show, ale również brytyjską telewizję. Jest niewysoki i drobny, ale każdy jego występ kończy się ogromnym aplauzem i zachwytem widzów. Jacek stara się dorównać instruktorowi "Tańca z gwiazdami", choć nie jest to łatwe zadanie. Tym bardziej, że na tę dwójkę są skierowane oczy całej Polski. W końcu to pierwsza męska para w polskiej edycji.