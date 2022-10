Wiesław Nowobilski odpadł z "Tańca z gwiazdami". Widzowie komentują: "w finale to już trzeba umieć tańczyć"

"No i super, że tak daleko doszedł fajny gość, ale tancerz średni dzięki wspaniałej Janji tak daleko zawędrował widać, że był zmęczony, bo dla niego to duży wysiłek, waga też spadła w nagrodę", "Z całym szacunkiem Wiesław fajny gość, ale tańczyć nie umiał", "Gratuluję, ale w finale to już panie Wiesiu trzeba umieć tańczyć. Powodzenia w dalszych remontach", "I pomyśleć, że Janoszek wyrzucili, a tańczący chodzonego Wiesiek, dotrwał do dzisiejszego odcinka. Czym się kierują głosujący, trudno zrozumieć", "Byli parą sympatyczną. Jednak tylko tyle można im przypisać. Taniec nie jest silną stroną pana Wiesia. Gratuluje mimo wszystko chęci i wytrwałości. Doszli tak daleko dzięki sympatii widzów" - piszą na facebookowym profilu programu. A wy co sądzicie, oglądaliście półfinał "Tańca z gwiazdami"?