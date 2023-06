"Nago. Głośno. Dumnie". Zdradził, że wstąpił do zakonu. Myślał, że to jedyna dobra droga

- Miałem świadomość, że nigdy nie założę rodziny, bo nikogo w to nie wciągnę - mówi Paweł w jednym z pierwszych odcinków "Nago. Głośno. Dumnie". Mając ok. 20 lat zdecydował, że poprowadzi swoje życie inaczej. Wstąpił do zakonu. Wprost mówi do kamery: "Nie wyrżnę z siebie tego, kim jestem". Dochodził do tego 4 lata, żyjąc w habicie, w celibacie.