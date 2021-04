Tori Spelling desperacko próbuje zatrzymać czas. Po dawnej urodzie nie ma śladu

Tori Spelling to jedna z gwiazd popularnego w latach 90. młodzieżowego serialu "Beverly Hills 90210" . Choć nie jest specjalnie utalentowaną aktorką, trafiła do produkcji dzięki słynnemu ojcu, który był pomysłodawcą i producentem serialu. Ale jej historia po raz kolejny udowadnia, że znani i bogaci rodzice nie są gwarantem szczęśliwego życia.

Na swoim Instagramie ogłaszała ostatnio konkurs dla fanów i opublikowała kilka zdjęć. Widzimy na nich boks, który jest nagrodą oraz celebrytkę wystylizowaną na lata 90. To co jednak głównie przyciąga wzrok to twarz Tori Spelling. Czas nie jest dla niej łaskawy, a lata zamiłowania do zabiegów estetycznych wyraźnie jej nie służą.