Tori Spelling bardzo się zmieniła. Po szczuplutkiej dziewczynie nie ma już śladu

Tori Spelling była jedną z kilku młodych aktorek, które w latach 90. zdobyły ogromną popularność dzięki udziałowi w hicie "Beverly Hills 90 210". Serial doczekał się 10 sezonów, nakręcono 293 odcinki oraz 11 epizodów specjalnych. W USA produkcję emitowano od października 1990 r. do maja 2000 r. W Polsce widzowie poznali Donnę i jej koleżanki aż 3,5 roku później. TVP pokazywało "Beverly Hills 90210" od lutego 1994 r. Wszystkie serie wyemitowano do stycznia 2003 r., czyli 2,5 roku po tym, jak finał obejrzeli Amerykanie. Teraz podobne opóźnienia w przypadku hitów są nie do pomyślenia.