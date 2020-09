"Top Model 9". Kto dostał się do domu modeli?

"Top Model" to program, który zyskał w Polsce sporą popularność. Widzowie z chęcią oglądają, jak Polki i Polacy dają sobie radę w świecie modelingu. Podczas wcześniejszych odcinków mogliśmy oglądać castingi. Wiele osób z potencjałem stanęło przed jury. Wśród nich znalazła się np. Weronika Kaniewska, której wręczono "złoty bilet" .

Już dziś jurorzy podejmą decyzję, kto zamieszka w domu modeli. Uczestnicy zawalczą o dalsze uczestnictwo w programie. Bootcamp miał miejsce w Cukrowni Żniw. Wszyscy zostali podzieleni na cztery grupy - każda z nich pozowała do innej sesji zdjęciowej.

Ostatni dzień castingów. Kto pojedzie na bootcamp?

W ostatnim castingu przed bootcampem wziął udział uczestnik poprzedniej edycji, który nie przeszedł wtedy do programu. Krzysztof Kaletka przyznał, że tęsknił za Marcinem Tyszką. Dawid Woliński zdecydował się wystylizować uczestnika . Uczestnik przekonał jurorów, a Ci postanowili dać mu szansę.

Swoich sił w programie postanowiła spróbować także córka Pawła Mąciwody, basisty zespołu Scorpions . Tata Marii przyznał, że kapela pracuje nad najnowszą płytą. Joanna Krupa zapytała, czy ojciec uczestniczki może się pokazać. Kiedy na wybieg wszedł muzyk, jurorzy mieli ciarki. Maria spodobała się jury i przeszła do programu.

Kto dostał się do domu modeli?

Ostatnim zadaniem było wyjście na wybieg. Wszyscy byli bardzo zdeterminowani, żeby dostać się do domu modelek. Uczestnicy nie wiedzieli, że w tej części poznają resztę kandydatów do domu modeli. Kiedy kolejne osoby zaczęły wchodzić na salę, emocje były coraz większe. Wiele osób przyznało, że jest spora konkurencja. - Macie zrobić wszystko, żeby jurorzy dzisiaj zasypiali z waszymi twarzami pod powiekami - powiedział Michał Piróg. Na wybiegu zaprezentowały się jedynie osoby, które przeszły dalej do programu.