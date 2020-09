Adrianna Daniel z "Top Model" urodziła. Przyznała, że poród był koszmarem

Adrianna Daniel urodziła córeczkę

10 września na profilu gwiazdy pojawiło się zdjęcie z jej nowonarodzonym dzieckiem. Adrianna urodziła córkę, Rozalię. W opisie przyznała, że "poród to koszmar". "Jesteśmy, całe i zdrowe. Dostałam od Was tysiące wiadomości, nie wiem kiedy zdążę wszystko przeczytać i na wszystko odpisać. Baaaaaaaardzo Wam wszystkim dziękuje za ogrom gratulacji i ciepłych słów. Rozalka 10.09.2020r 3:30, 10pkt, 3400g i 58 cm szczęścia. Długo księżniczka kazała na siebie czekać, ale było warto! Oczywiście poród to koszmar i NIGDY WIĘCEJ. Był bardzo szybki, ale i bardzo bolesny. DZIĘKUJE WAM, że tyle Was na nią czekało, jestem wzruszona".