"Top Model" 9 - pierwszy odcinek już za nami. Co wydarzyło się w programie?

Dziewiąta seria "Top Model" właśnie się rozpoczęła. Program wystartował w czasie pandemii koronawirusa. Mimo to tysiące młodych ludzi zdecydowało się sprawdzić, czy nadają się do pracy w modelingu. Po castingach online chętni do udziału w programie przybyli na spotkanie z Joanną Krupą, Katarzyną Sokołowską, Marcinem Tyszką i Dawidem Wolińskim. Kto wpadł w oko jury?