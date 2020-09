Usłyszał mocne słowa. "W nocy bym się ciebie przestraszył"

"Top Model" to ten jeden z tych niewielu programów stacji TVN, który pomimo upływu lat, nie traci na jakości. Najnowszy sezon jest tego najlepszym przykładem. Castingowe odcinki to zawsze parada atrakcji. Pomiędzy półboginiami i półbogami, zawsze można liczyć na różnorodnych uczestników, a nawet pociesznych showmanów.

Odcinek zaczął się z wysokiego "C". Mikołaj Śmieszek to były piłkarz, który nawet przewinął się przez Wisłę Kraków. Zachwycił jurorów przystojną twarzą i ciałem skrojonym na wybieg. Kolejna zaprezentowała się Karolina, czyli 26-letnia mama, o której Dawid Woliński powiedział: "Wygląda jak Irina Shayk ". Następne na wybiegu pojawiły się się gwiazdy YouTuba, Karolina i Agnieszka, które niedawno się zaręczyły.

Adrian słowa te wziął sobie do serca. Schudł 30 kg, spakował do plecaka swoje autorskie projekty ubrań i zaprezentował się znów w studiu. Jurorzy zbierali szczęki z podłogi, gdy uczestnik zmieniał kolejne kreacje. Aspirujący model i projektant nie przeszedł do kolejnego etapu, ale z pewnością zostanie zapamiętany.