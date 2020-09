Tyszka: "Schudnij dwa rozmiary". Jest odpowiedź skrytykowanej modelki plus size

"Dostałam pytanie, po co poszłam do "Top Model", skoro już działam (w branży modowej). Poszłam, by coś zmienić, bo dużo osób jednak nie wie, że jest też modeling plus size, że za granicą jest on bardzo mocno rozwinięty, a w Polsce ludzie o tym albo nie słyszą, albo krytykują. Trzeba otworzyć głowy, więc poszłam powiedzieć, co mam do powiedzenia" - stwierdziła modelka.