Tomasz Wygoda z "Tańca z gwiazdami" skomentował figurę Dagmary Kaźmierskiej. Obrazi się?

- Przecież taniec, oprócz emocji, przepływu energii, to jest technika [...]. Jeśli tańczymy w parze, to chodzi o proporcje. Chodzi o fizykę, o ciężar. Jeśli ktoś jest niższy, to nie może mieć bardzo wysokiego partnera. Jeśli ktoś jest, że tak powiem, bardziej obfity, a Dagmara jest królową obfitości, to widać, jak cudownie wygląda... Nie jest szczuplutka jak Julia (Kuczyńska - red.), więc wiadomo, że pewne elementy tańca w ogóle nie są możliwe do wykonania - powiedział juror.