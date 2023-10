"Nie lękajcie się". Gorąca dyskusja pod wpisem Tomasza Wolnego na Instagramie

W powyborczy poniedziałek dziennikarz TVP zamieścił zdjęcie Jana Pawła II opatrzone datą wyboru na tzw. tron piotrowy oraz słynnymi słowami papieża "nie lękajcie się". Co ciekawe, dla wielu internautów był to doskonały pretekst do tego, by wyrazić smutek lub radość z powodu rezultatów niedzielnych wyborów, w wyniku których PiS - mimo wygranej - stracił sejmową większość, a tym samym możliwość dalszego rządzenia.