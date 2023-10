Rafał Patyra nie rozstaje się z różańcem. Szczególnie w październiku

- Kiedy sobie myślałem, że odejdę do tamtej kobiety i będę odcięty od sakramentów, bardzo mnie to bolało. […] Byłem na dnie psychicznym i emocjonalnym. Aż w końcu zawołałem do Boga: "Zajmij się tym, bo sam sobie nie poradzę. Zrób ze mną, co chcesz". I Pan Bóg wziął sprawy w swoje ręce - wspominał w "Dobrym Tygodniu".