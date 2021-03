Mówi o "tępej propagandzie". Kreśli czarną wizję przed gwiazdami TVP

Agata Młynarska gościła w swoim internetowym programie Tomasza Sekielskiego. Dziennikarz, który pod koniec lat 90. karierę zaczynał w TVN, przez kilka lat pracował także w Telewizji Polskiej. Zawodowe drogi Sekielskiego i Młynarskiej przecięły się zresztą na Woronicza w tym samym czasie. W 2013 roku Sekielski dostał swój reporterski program "Po prostu" , a Agata Młynarska - po prawie dziesięciu latach w Polsacie - wróciła do TVP z popołudniowym programem "Świat się kręci". Obydwoje pracowali tam do lata 2016 roku, a ich odejście było utożsamiane z "dobrą zmianą", którą zapoczątkował w TVP nowy prezes Jacek Kurski .

Odejścia z TVN

- To jest ohydne (…), ale oni głowa nisko, oczy zamknięte i idą - podsumował dziennikarzy TVP Sekielski - Bo jak powiedział Jacek Kurski, "ciemny lud to kupi". Ludzi trzymać w propagandzie i ciemnogrodzie, to jest pomysł Jacka Kurskiego - stwierdził Sekielski. W przeciwieństwie do Agaty Młynarskiej nie był jednak zaskoczony tym, że w TVP nie brakuje chętnych do pracy.