Skandaliczne przeprosiny "Wiadomości" TVP. Reporter TVN zabiera głos

W rozmowie z Wirtualną Polską do sposobu wyemitowania sprostowania odniósł się sam zainteresowany. Bertold Kittel w oświadczeniu przekazanym dziennikarce redakcji WP Kultura Karolinie Stankiewicz napisał, że zna okoliczności wyemitowania sprostowania, ale nie oglądał go na żywo.

- Nie chciałbym tego póki co komentować ze względu na fakt, że dysponuję wyrokiem sądowym, który bardzo precyzyjnie nakreśla warunki publikowania tych przeprosin. Nie mogę jeszcze stwierdzić, jakie będą moje dalsze kroki w związku z tym, jak zostało to wykonane. W tym momencie poddajemy to analizie. Ja nie widziałem tego na żywo. To powoduje, że nie mogę tak prędko odpowiedzieć, jaki jest mój stosunek do tych przeprosin - powiedział WP Kittel.