Tomasz Oświeciński pokazał zdjęcie z młodości. Trudno uwierzyć, że kiedyś tak wyglądał

Tomasz Oświeciński doskonale znany jest widzom "M jak Miłość" czy też fanom filmów Patryka Vegi, w których, co zrozumiałe, patrząc na jego warunki, zazwyczaj wciela się rolę tzw. mięśniaków. Niebawem znów zobaczymy go na parkiecie, bo po przewie związanej z koronawirusem na antenę Polsatu wraca 11. edycja "Tańca z gwiazdami", której Oświęcimski jest jednym z uczestników. W kontynuacji programu zobaczymy go w duecie z nowa partnerką - Wiktorią Omyłą. Przygotowania do pierwszego odcinka na żywo, który zaplanowany jest na piątek 4 września, trwają od kilku tygodni, ale w przerwie od intensywnych treningów Tomasz Oświeciński znalazł chwilę na powspominanie czasów młodości.