Barbara Kurdej-Szatan nie pokaże ciążowego brzuszka na ekranie. Scenarzyści "M jak miłość" zmienili zdanie

Barbara Kurdej-Szatan lada moment powita na świecie swoje drugie dziecko. Jak wiele razy podkreślała, po porodzie nie zamierza tak szybko wracać do pracy. Przewiduje, że co najmniej przez pół roku nacieszy się urlopem macierzyńskim i skupi na najmłodszym członku rodziny. To z kolei oznacza, że producenci seriali, w których gra aktorka, stanęli przed nie lada wyzwaniem - musieli zmienić scenariusz.