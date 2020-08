Janja Lesar rezygnuje z "Tańca z Gwiazdami"!

Polsatowskie show "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami" wraca na ekrany telewizorów. Występy gwiazd przerwał wybuch epidemii koronawirusa. Stacja podjęła decyzję o zawieszeniu nagrań, by nie narażać na niebezpieczeństwo zarówno uczestników tanecznej rywalizacji, jak i osób z ekipy technicznej czy widowni. Teraz, po kilku miesiącach przerwy, ekipa wraca na parkiet, by kontynuować konkurs.