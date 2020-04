Tomasz Karolak vs Grażyna Wolszczak [ANATOMIA DRAMY]

Tomasz Karolak borykał się z poważnymi problemami finansowymi w prowadzonym przez siebie Teatrze IMKA. Gdy ze wszystkim się uporał i ostatecznie wyszedł na prostą, pojawił się kolejne kłopoty. Z powodu pandemii koronawirusa zamknięto w Polsce wszystkie teatry. To oznaczało, że aktor musiał odwołać wszystkie próby, zaplanowane premiery i przedstawienia.

"Mój teatr, jak każda instytucja kultury, przeżywa totalny kryzys i trudne chwile, bo nie mamy widzów" - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską . Nie zamierzał się jednak poddawać. Apelował, by widzowie nie zwracali zakupionych biletów, tylko wymieniali je na nowy termin, gdy tylko sytuacja w kraju wróci do normy.

Nie spodziewał się jednak kolejnego ciosu. Kiedy walczył o przetrwanie swojego biznesu, dotarły do niego informacje o planach Grażyny Wolszczak.

- Gdy jej teatr Garnizon Sztuki w 2015 r. był bezdomny, po przyjacielsku przyjął go pod swój dach. Teraz dowiedział się, że Grażyna już od grudnia 2019 r. planowała przejęcie IMKI za jego plecami . Jest rozgoryczony - powiedział "Super Expressowi" przyjaciel aktora. I wtedy się zaczęło.

Oświadczenie Grażyny Wolszczak przesłane Wirtualnej Polsce

Grażyna Wolszczak, w przesłanym do redakcji WP piśmie , potwierdziła, że planuje rozszerzenie swojej działalności pod adresem zajmowanym dotąd przez Tomasza Karolaka.

Ponadto Grażyna Wolszczak uważa, że będzie musiała podjąć działania zmierzające do "dostosowania teatru do przepisów obowiązujących w szczególności w zakresie bhp, ppoż i innych".

Tomasz Karolak wydaje oświadczenie ws. działań Grażyny Wolszczak

Dyrekcja Teatru IMKA nie zamierzała pozostać bierna wobec słów Grażyny Wolszczak. Po krótkim czasie przesłała do WP oświadczenie , w którym przedstawiła swój punkt widzenia.

"W czasie, gdy cała teatralna Polska jest dotknięta katastrofalnymi skutkami pandemii koronawirusa, co wymusiło zamknięcie teatrów oraz odcięło twórców teatralnych i artystów od źródła utrzymania - z niedowierzaniem przyjęliśmy informacje, że goszcząca w Teatrze IMKA od 2015 r. Grażyna Wolszczak prowadząca Fundację Garnizon Sztuki, od kilku miesięcy podejmuje starania o przejęcie miejsca naszej działalności artystycznej przy ul. Konopnickiej 6 w Warszawie" - czytamy.

"Grażyna Wolszczak goszcząc na naszej scenie, znała problemy z jakimi się borykaliśmy, ale też plany jubileuszowe na jesień, miała wiedzę o przyznaniu Imce dotacji, co w żaden sposób nie przeszkodziło jej za naszymi plecami, realizować bez poczucia przyzwoitości własne cele, sprowadzające się do wrogiego przejęcia naszej sceny. Trzeba podkreślić, że Teatr IMKA i prowadzona przez Grażynę Wolszczak Fundacja to podmioty konkurencyjne, realizujące zbieżne cele statutowe. Dlatego jej działania związane z siedzibą Teatru IMKA wyczerpują znamiona czynu nieuczciwej konkurencji" - napisano.