Grażyna Wolszczak chciała przejąć teatr Tomasza Karolaka. "Robiła to za jego plecami"

Tomasz Karolak musiał zmierzyć się z problemami finansowymi w Teatrze IMKA. Jakiś czas temu aktor pisał o trudnej sytuacji swojego przedsięwzięcia. Kiedy udało mu się wyjść na prostą, do Polski dotarła pandemia koronawirusa i musiał odwołać wszystkie zaplanowane premiery i spektakle.

- Gdy jej teatr Garnizon Sztuki w 2015 r. był bezdomny, po przyjacielsku przyjął go pod swój dach. Teraz dowiedział się, że Grażyna już od grudnia 2019 r. planowała przejęcie IMKI za jego plecami. Jest rozgoryczony - powiedział "Super Expressowi" przyjaciel Karolaka.

Tomasz Karolak ostatnie tygodnie poświęcił temu, aby wyjaśnić różne kwestie z dawną księgowością. Doszedł też do porozumienia w kwestii czynszu z właścicielem budynku, czyli Związkiem Harcerstwa Polskiego.

- Za kilka dni będą mógł odnieść się do sprawy. Ufam w mądrość ZHP. To harcerze. Sam byłem harcerzem i wiem, jakie mają zasady. Bądź rycerski to jedna z nich - zdradza w tabloidzie.