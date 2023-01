To Rafał Maserak zaraził Annę Lewandowską nową pasją? "Na taniec nigdy nie jest za późno"

Znany tancerz w rozmowie z Filipem Borowiakiem zdradził, że układał weselną choreografię dla Anny i Roberta Lewandowskich. Rafał Maserak był zadowolony z postępów swoich uczniów, zwłaszcza, że żona piłkarza złapała bakcyla i dziś kontynuuje taneczną przygodę na lekcjach bachaty w Barcelonie. - Ona nie do końca chciała się przekonać do tego, żeby chodzić na zajęcia taneczne i to jeszcze w parze - wyjawił Maserak w rozmowie z WP. Słynny uczestnik "Tańca z gwiazdami" jest dumny z postępów Lewandowskiej i przekonuje, że każdy, niezależnie od wieku i sprawności fizycznej, może spróbować swoich sił w tańcu.

Rozwiń