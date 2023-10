To mogliście przegapić. 10 sprytnych detali w "Zagładzie domu Usherów" Netfliksa

Jak tłumaczy Collider, tytuł i założenia odcinka opierają się na tym samym schemacie, co opowiadanie Poego pod tytułem "Czarny kot". Anonimowy narrator ma zwierzę o tym samym imieniu, co w serialu. Po tym, jak kot go ugryzł, w odwecie usunął mu jedno oko i zabił go. Niedługo potem zaczyna czuć się winny i znajduje innego czworonoga, któremu również brakuje oka i który wygląda niesamowicie podobnie do Plutona. Ostatecznie kot doprowadza bohatera do szaleństwa.