Krwawe sceny w nowym serialu Netfliksa. "Ciała" wciągają

Im dalej w las, tym więcej szczegółów i zagadek. W porównaniu we wspomnianym wcześniej "Dark", nowy serial Netfliksa ma jednak mniej mroczny klimat, ale produkcja nie jest pozbawiona mocnych scen. Twórcy operują trochę innymi środkami, by przyciągnąć widza i sprawić, by łyknął tę historię za jednym razem. Tajemnica zwłok, które pojawiają się w różnych epokach, jest naprawdę ciekawa. Szczególnie wciągające są momenty z 2023 i 2053 r. Przede wszystkim za sprawą fantastycznych aktorek, od których trudno oderwać wzrok. Amaka Okafor i Shira Haas są największą siłą tej produkcji. Ale nie zapomnijmy o scenariuszu i powieści graficznej Si Spencera, która doczekała się świetnej ekranizacji.