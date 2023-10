Najstraszniejszy serial roku? Widzowie "Zagłady domu Usherów" nie mogą spać po seansie

"Kiedy cofniemy się i spojrzymy na całą narrację 'Zagładę domu Usherów', to miejscami się ona załamuje. Większość retrospekcji jest słaba (...). To swego rodzaju dopełnienie, aby odcinki trwały pełną godzinę (...). Jednakże jest to niezwykle łatwy w odbiorze serial, który można oglądać odcinek po odcinku, głównie dlatego, że reżyseria Flanagana jest przez cały czas widoczna, co obejmuje doskonałe wykorzystanie muzyki i dokładny montaż – niektóre sceny są zbyt niedoświetlone, ale to obecnie po prostu zasługa Netfliksa i mam dość walki z tym".